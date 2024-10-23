Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe - Manchester United maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde Union Saint - Gilloise karşısında galip gelirken, Twente deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Manchester United ise Porto ve Twente ile berabere kaldı. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Manchester United maçının muhtemel 11'i ve yayıncı kuruluşuna ilişkin tüm detaylar...
Fenerbahçe - Manchester United maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. ‘Kırmızı Şeytanlar’ın ise 2 beraberliği bulunuyor. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe - Manchester United maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Manchester United maçı muhtemel 11'leri...
FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak
FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe muhtemel 11'i
Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Osayi, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, İrfan Can, en-Nesyri
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United
7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe
28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe
11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao