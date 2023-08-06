Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş ve Adana Demirspor ile UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Zimbru'yu elemiş ve adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı. Sarı lacivertli ekibimizin bu turdaki rakibi ise Slovenya'nın önemli kulüplerinden biri olan Maribor oldu. İşte, şimdiden merakla araştırılan Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve biletler satışa çıktı mı sorularının cevapları...
Fenerbahçe Maribor maçı için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Zorlu randevunun ilk maçı sarı lacivertli ekibimizin evi Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. İşte, Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra futbolseverlerin de merakla araştırdığı Fenerbahçe Maribor maçının günü, saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'ine dair tüm bilgiler...
FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Zorlu mücadelenin başlama saati, biletleri ve hakemi ise ilerleyen günlerde açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Maribor karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da henüz belli değil.
Kanaryanın turnucadaki ilk iki mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanmıştı.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE FENERBAHÇE'NİN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?
Maribor Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Kanarya bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Dusan Tadic, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.