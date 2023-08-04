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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Maribor 3. tur ön eleme maçı ne zaman, hangi gün ve biletler satışa çıktı mı? FB Maribor maçı... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve biletler satışa çıktı mı?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi köklü Slovenya ekibi Maribor oldu. Dün akşam itibari ile belli olan eşleşmenin ardından gözler; Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve biletler satışa çıktı mı sorularının cevaplarına çevrildi. İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:33
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        Fenerbahçe Maribor maçı için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Zorlu eşleşmenin ilk maçı Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Söz konusu eşleşmenin maçlarının tarihleri, kanaryanın bu turu da atlaması halinde play-offtaki rakibi ve muhtemel 11'ine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

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        FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Zorlu mücadelenin başlama saati, biletleri ve hakemi ise ilerleyen günlerde açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

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        FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Maribor karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da henüz belli değil.

        Kanaryanın turnucadaki ilk iki mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanmıştı.

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        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE FENERBAHÇE'NİN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

        Maribor Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Kanarya bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

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        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Dusan Tadic, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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