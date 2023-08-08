Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü
Giriş: 08.08.2023 - 21:39
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, ayak tenisi maçıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.