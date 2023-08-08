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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:39
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        Maribor hazırlıkları sürdü
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        Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, ayak tenisi maçıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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