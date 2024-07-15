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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Marta Naizia da Silva Cintra'yı transfer etti - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Marta Naizia da Silva Cintra'yı transfer etti

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı oyuncu Marta Naizia da Silva Cintra'yı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:11
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        Fenerbahçe transferi açıkladı
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        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı oyuncu Marta Naizia da Silva Cintra'yı kadrosuna dahil etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Benfica'dan transfer edilen 24 yaşındaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Kulüp ayrıca geçen sezon kadroda yer alan Ece Türkoğlu, Yağmur Uraz, Zeynep Akdeniz, Cansu Gürel, Busem Şeker, Göknur Güleryüz, Yaşam Göksu, Zeynep Kerimoğlu, Mesude Alayont, Berfin Elif Ceylan, Mevlüde Melek Okuyan, İpek Kaya ve İlayda Cansu Kara'yla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

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