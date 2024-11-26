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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana, Neptunes'e konuk olacak - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Neptunes'e konuk olacak

        CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, 27 Kasım Çarşamba (yarın) Fransa ekibi Neptunes'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:14
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        Fenerbahçe, Neptunes'e konuk olacak
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        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 3. haftasında 27 Kasım Çarşamba günü (yarın) Fransa ekibi Neptunes'e konuk olacak.

        Nantes kentindeki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Dört takımın yer aldığı D Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan Fenerbahçe, ilk sırada yer alıyor.

        Yaptığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrılan Neptunes ise son basamakta bulunuyor.

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