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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte detaylar

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    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'i konuk edecek.Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
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    Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak! FB maçı ne zaman? İşte Jesus'un 11'i

    3 İSİM YOK

    Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak! FB maçı ne zaman? İşte Jesus'un 11'i

    FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

    Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.
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    Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.
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