Fenerbahçe Münih'e geldi

Fenerbahçe; Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham´ın yer aldığı Audi Cup turnuvası için Almanya´nın Münih kentine geldi. Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar yaptıkları tezahüratlarla karşıladı. Taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan Fenerbahçe kafilesinde, Başkan Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu´na çiçek takdim edildi. Sarı-lacivertli ekip daha sonra tezahüratlarla alandan ayrıldı.

İLK MAÇ YARIN

Avrupa´nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup´ta ilk maçlar yarın oynanacak. Turnuvanın açılışı TSİ 19.00´da Real Madrid ile Tottenham arasında oynanacak maç ile yapılacak. TSİ 21.30´da ise Bayern Münih ile Fenerbahçe günün ikinci maçında karşılaşacak. İki karşılaşmanın galipleri Çarşamba günü oynanacak final maçına çıkacak, mağlupları ise 3´üncülük ve 4´üncülük için kozlarını paylaşacak.