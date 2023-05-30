İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI



Sarı lacivertliler, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle kalan son 3 haftada; 2 maça çıkacak. Kanarya, bu akşam Antalyaspor ile sahasında karşılaşırken, son hafta maçında ise Galatasaray ile ise deplasmanda mücadele edecek.