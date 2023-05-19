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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olarak 2. sırada yer alan Fenerbahçe, dün akşam sahasında ağırladığı ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve zirve yarışında umudunu tazeledi. Söz konusu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimallerine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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  • Fenerbahçe nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri

    Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken zirvede hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe, sezonun ilk devresinde 2-0 mağlup olduğu Trabzonspor'u sahasında 3-1'le geçti ve zirve yarışına tutunmayı sürdürdü. İşte, söz konusu karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin şampiyonluk ihtimalleri...
  • Fenerbahçe nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri

    İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

    Sarı lacivertliler, kalan son 4 haftada; Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmeleri nedeniyle 2 maça çıkacak. Kanarya, Antalyaspor ile sahasında, ezeli rakibi Galatasaray ile ise deplasmanda mücadele edecek.
  • Fenerbahçe nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri

    FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    Maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe, artık sarı kırmızıların puan kaybetmesini bekleyecek.
  • Fenerbahçe nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri

    Puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertlilerin tüm maçlarını kazanması halinde, ezeli rakibi Galatasaray'ın en az 2 maçtan yenilgi ile ayrılmasını bekleyecek.

    Söz konusu durumda Fenerbahçe'nin deplasmanda rakibini de mağlup etmesi gerecek.
  • Fenerbahçe nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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