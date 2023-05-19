Puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertlilerin tüm maçlarını kazanması halinde, ezeli rakibi Galatasaray'ın en az 2 maçtan yenilgi ile ayrılmasını bekleyecek.



Söz konusu durumda Fenerbahçe'nin deplasmanda rakibini de mağlup etmesi gerecek.