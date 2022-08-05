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Fenerbahçe nasıl tur atlar? FB Kiev maçında deplasman golü kuralı var mı? Fenerbahçe maçında VAR uygulanıyor mu?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için geri sayım başlamış durumda. Sarı lacivertli milyonlarca taraftarın merakla beklediği ve kapalı gişe oynanacak zorlu mücadeleye dair en çok merak edilen deplasman golü kuralı var mı, VAR uygulanıyor mu ve Fenerbahçe nasıl tur atlar gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

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  • Fenerbahçe nasıl tur atlar? FB Kiev maçında deplasman gol kuralı var mı? Fenerbahçe maçında VAR kuralı uygulanıyor mu? Fenerbahçe elenirse hangi takımla eşleşecek?

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen zorlu maçla ilgili olarak futbolseverlerin araştırdığı soruları yanıtladık. İşte ayrıntılar...
  • Fenerbahçe nasıl tur atlar? FB Kiev maçında deplasman gol kuralı var mı? Fenerbahçe maçında VAR kuralı uygulanıyor mu? Fenerbahçe elenirse hangi takımla eşleşecek?

    FENERBAHÇE DINAMO KIEV EŞLEŞMESİNDE DEPLASMAN GOLÜ AVANTAJI VAR MI?

    UEFA tarafından geçtiğimiz sezon başında alınan kararla deplasman golü avantajı kaldırıldı.
  • Fenerbahçe nasıl tur atlar? FB Kiev maçında deplasman gol kuralı var mı? Fenerbahçe maçında VAR kuralı uygulanıyor mu? Fenerbahçe elenirse hangi takımla eşleşecek?

    FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇINDA VAR UYGULANIYOR MU?

    UEFA ön eleme ve play-off turlarında VAR uygulaması kullanılmıyor.
  • Fenerbahçe nasıl tur atlar? FB Kiev maçında deplasman gol kuralı var mı? Fenerbahçe maçında VAR kuralı uygulanıyor mu? Fenerbahçe elenirse hangi takımla eşleşecek?

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ekibimiz Fenerbahçe, tur atlamak için Dinamo Kiev'i mutlak mağlup etmesi gerekiyor. 

    Zorlu mücadelede eşitlik bozulmadığı takdirde tur atlayan takımı seri penaltı tışları belirleyecek.
  • Fenerbahçe nasıl tur atlar? FB Kiev maçında deplasman gol kuralı var mı? Fenerbahçe maçında VAR kuralı uygulanıyor mu? Fenerbahçe elenirse hangi takımla eşleşecek?

    FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

    Sarı kanarya Dinamo Kiev'i elerse 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Struma Graz ile oynayacak.

    Ekibimiz elendiği takdirde ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ve rakibi Partizan-Slovacko eşleşmesinin galibi olacak.

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