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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe nasıl tur atlar ve 2. olursa ne olur? Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar ve lider olur? FB birinci çıkarsa ne olur? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe gruptan lider çıkarsa ne olur?

        UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Danimarka deplasmanında Nordsjaelland ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grupta oynanan ilk 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile zirvede yer alan sarı lacivertli temsilcimizin gruptan çıkma ihtimallerine dair bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:05
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        UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam yaşanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu akşam 23:00'de Danimarka ekibi Nordsjaelland karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak. İşte, temsilcimizin gruptan çıkma ihtimallerine dair tüm bilgiler...

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        FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        İlk 4 maç sonunda 9 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, 4 puan alması halinde diğer maçların skoruna bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak.

        Kanarya son 2 maçında 2 ya da 3 puan alırsa yine adını bir üst tura yazdıran takımlardan biri olacak ancak lider mi yoksa 2. mi olacağı diğer maçların skoruna göre belirlenecek.

        Sarı lacivertli ekibimiz, kalan 2 maçından biri olan Nordsjaelland karşısında 1 puan alması halinde de bir üst tura yükselmeyi başaracak. Fenerbahçe, sadece Spartak Trnava maçından 1 puan alması ya da 2 maçta da puan alaması halinde ise diğer maçların skorunu bekleyecek.

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        FENERBAHÇE 1. YA DA 2. OLARAK TUR ATLARSA NELER OLACAK?

        Kanarya grubundan lider çıkarsa doğrudan son 16 turuna kalacak.

        2. bitirmesi durumunda ise play-offlara gidecek ve UEFA Avrupa Ligi'nden gelen 8 takımdan biriyle son 16'ya kalma mücadelesi verecek.

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        UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

        1- Fenerbahçe / 9 Puan

        2- Nordsjaelland / 7 Puan

        3- Ludogorets / 6 Puan

        4- Spartak Trnava / 1 Puan

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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