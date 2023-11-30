Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe gruptan lider çıkarsa ne olur?
UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Danimarka deplasmanında Nordsjaelland ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grupta oynanan ilk 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile zirvede yer alan sarı lacivertli temsilcimizin gruptan çıkma ihtimallerine dair bilgileri bir araya getirdik...
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam yaşanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu akşam 23:00'de Danimarka ekibi Nordsjaelland karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak. İşte, temsilcimizin gruptan çıkma ihtimallerine dair tüm bilgiler...
FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
İlk 4 maç sonunda 9 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, 4 puan alması halinde diğer maçların skoruna bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak.
Kanarya son 2 maçında 2 ya da 3 puan alırsa yine adını bir üst tura yazdıran takımlardan biri olacak ancak lider mi yoksa 2. mi olacağı diğer maçların skoruna göre belirlenecek.
Sarı lacivertli ekibimiz, kalan 2 maçından biri olan Nordsjaelland karşısında 1 puan alması halinde de bir üst tura yükselmeyi başaracak. Fenerbahçe, sadece Spartak Trnava maçından 1 puan alması ya da 2 maçta da puan alaması halinde ise diğer maçların skorunu bekleyecek.
FENERBAHÇE 1. YA DA 2. OLARAK TUR ATLARSA NELER OLACAK?
Kanarya grubundan lider çıkarsa doğrudan son 16 turuna kalacak.
2. bitirmesi durumunda ise play-offlara gidecek ve UEFA Avrupa Ligi'nden gelen 8 takımdan biriyle son 16'ya kalma mücadelesi verecek.