Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir mücadelesine göre ilk 11'de değişiklik yapmadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe sahaya Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Enner Valencia ilk 11'i çıktı.

Sarı-lacivertli takımda yedeklerde ise Ertuğrul Çetin, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Filip Novak ve Gökhan Gönül yer aldı.

GÖKHAN GÖNÜL KADRODA

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Kasımpaşa maçında kadroya alındı. Sakatlığı sebebiyle Medipol Başakşehir müsabakasını kaçıran Gökhan, Kasımpaşa maçında ise kadroya döndü. Gökhan Gönül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

MESUT ÖZİL KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosunda bulunmadı. Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen ve müsabakanın 67. dakikasında sakatlanan Mesut, uzun süre takımından ayrı kaldı. Sakatlığın ardından yeniden çalışmalara başlayan Mesut, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.

OSAYI-SAMUEL KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı. Son antrenmanda sakatlanan genç oyuncu, Kasımpaşa maçında yer almadı.

LEMOS YİNE DIŞARDA KALDI

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Mauricio Lemos, Kasımpaşa maçında da kadro dışında kaldı. 25 yaşındaki stoper, Kasımpaşa dışında ligde oynadıkları son Medipol Başakşehir ve Gaziantep maçlarında da 21 kişilik kadroya alınmamıştı. Mauricio Lemos, son 3 maçta teknik heyetin tercihiyle 21 kişilik kadroya giremedi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Osayi-Samuel sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.