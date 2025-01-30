Fenerbahçe'nin 3. Slovak oyuncusu Skriniar

Kış transfer döneminde üçüncü transferini Milan Skriniar ile yapan Fenerbahçe, savunmaya takviye yapmayı sürdürdü.

Sezona 8 transferle başlayan Jose Mourinho'nun ekibi, devre arasında önce Diego Carlos, ardından da Anderson Talisca'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'ı açıklayarak bu sezonki transfer sayısını 11'e yükseltti.

Skriniar, Fenerbahçe tarihinin 196. yabancı transferi oldu.

FENERBAHÇE'NİN SLOVAK OYUNCULARI

Fenerbahçe tarihindeki ilk Slovak futbolcu, Miroslav Stoch oldu. 2010-2011 sezonu öncesinde İngiltere'nin Chelsea ekibinden transfer edilen Stoch, Fenerbahçe kariyerinde 1 şampiyonluk, 2 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

REKLAM

Sarı-lacivertli kulübün bir diğer Slovak oyuncusu ise Martin Skrtel. 2016-2017 sezonu öncesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kadroya katılan Skrtel, sarı-lacivertli formayı 3 sezon terletip İtalya'nın Atalanta Kulübüne, 1 ay sonrasında ise Başakşehir'e transfer oldu.

Fenerbahçe, tarihindeki 2 Slovak oyuncuyu da İngiltere'den transfer ederken, üçüncü isim Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kadroya dahil edildi.