Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i

Fenerbahçe'de Benfica maçı için geri sayıma geçilirken Cocu'nun kafasındaki 11 netleşmeye başladı. Bugün yapılan idmanda as takıma aldığu futbolcuların ilk Benfica maçında sahada olması bekleniyor. Öte yandan Soldado'dan da müjdeli haber geldi