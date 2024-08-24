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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor antrenmanına özel misafir - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor antrenmanına özel misafir

        Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, son antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaparak çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 18:35 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:35
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın son antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yaparak tamamladı.

        Antrenmanın ardından sarı-lacivertli ekip, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketine Fenerbahçe formasıyla yakalanan ve 119 saat sonra enkazdan çıkarılan Kamilcan Ağdaş’ı ağırladı.

        Süper Lig’in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacağı karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin tesislerini ziyaret eden Kamilcan Ağdaş, Rize seyahati öncesinde futbolcuları ve teknik ekibi uğurlayarak başarılar diledi.

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