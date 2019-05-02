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Fenerbahçe'nin deplasman kabusu

DHA

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta geride kalırken Fenerbahçe'de deplasman kabusu sürüyor

Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta geride kalırken Fenerbahçe'de deplasman kabusu sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da çözüm bulamadığı kötü futbol, deplasmanda kazanamama serisini 14 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda çıktığı 15 maçın sadece 1'inde galibiyet alırken 6 kez sahadan beraberlikle, 8 kez de mağlubiyet yaşayarak ayrıldı.

Dış sahada en az gol atıp, en az galibiyet alan takım konumunda da olan Fenerbahçe, 16'ncı deplasman maçında ise 4 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Geride kalan 15 maçın 14'ünde ilk yarıyı golsüz kapatan sarı-lacivertli ekip, bulduğu 10 gole 21 golle karşılık verip 9 puan toplayabildi.

AKHİSARSPOR DEPLASMANDA 8 PUAN ALDI

Ligde deplasman sorunu yaşayan diğer takımlar ise Göztepe ile Akhisarspor. 2018-2019 sezonunda çıktığı 15 deplasman maçında 2 kez mücadeleden gülen taraf olarak ayrılan Akhisarspor, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Akhisarspor, bu karşılaşmalarda 11 golle rakip fileleri havalandırırken 26 golü kendi kalesinde görerek 8 puan toplayabildi.

GÖZTEPE DE FOBİSİNE YENİK DÜŞTÜ

Süper Lig'de deplasmanda 16 karşılaşmaya çıkan Göztepe, 3 kez galip gelebildi. 1 beraberlik yaşayan İzmir ekibi, 12 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda çıktığı 16 maçta 13 gol kaydeden Göztepe, kalesinde 22 gol görerek 10 puan toplayabildi.

ERZURUMSPOR İLE BURSASPOR ORTAK KADERİ YAŞIYOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor, deplasman fobisi olan ve Fenerbahçe ile galip gelme açısından aynı kaderi paylaşan diğer takımlar oldu. Ligde ilk 30 haftaya bakıldığında sadece 1'er galibiyet alabilen B.B Erzurumspor ile Bursaspor da kötü gidişata son veremedi. Deplasmandaki galibiyet hasretine son veremeyen Bursaspor, en son ligin ilk yarısında konuk olduğu Akhisarspor'u 4-2 yenme başarısı gösterdi.

B.B. Erzurumspor ise ligde en son 20 Nisan Cumartesi günü konuk olduğu Göztepe deplasmanından yüzü gülerek ayrıldı. Karşılaşmada rakip fileleri buldukları 1 golle havalandıran Erzurumspor, üstünlüğünü koruyarak maçtan galip ayrıldı.

Öte yandan Süper Lig'in 31'inci haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü Bursaspor, Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bursaspor karşılaşmadan galip geldiği takdirde deplasmandaki 1 galibiyeti 2'ye çıkaracak. Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

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