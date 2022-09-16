Haberin detayında "Maçın başlangıcına birkaç pozisyon bulan Fenerbahçe'nin hakimiyeti karşılaşmanın ilk yarısına damga vurdu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Rennes aniden bulduğu goller 2-0 öne geçti. Bu süreçte Rennes çok sayıda fırsat yakaladı, ancak maçı koparmayı başaramadı. Fenerbahçe, Kahveci'den gelen harika gol sayesinde sayesinde mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza attı." denildi.