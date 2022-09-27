Fenerbahçe'de 2018 yılında kısa bir süre görev yapan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, iki yıl aradan sorna teknik adamlık kariyerinde yeni bir adım attı.

Hollanda'da PSV Eindhoven'la üç lig şampiyonluğu, bir Hollanda Kupası ve iki kez de Johan Cruyff Kupası kazanan Cocu, Vitesse'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Vitesse, 51 yaşındaki teknik adamla 2024'e kadar sözleşme imzalarken, tanıtım videosunda Cocu'nun futbolculuğu sırasındaki forması paylaşıldı.

Vitesse'den önce Derby County'yi çalıştıran; ancak takımının son sıraya gerilemesinin ardından İngiliz ekibinden gönderilen Cocu, iki yıldır takım çalıştırmıyordu.

Hollanda Milli Takımı formasını 100 kez giyen Cocu, futbolculuk kariyerinde beş yıl Vitesse'de oynamıştı.