ARAYIŞ SÜRÜYOR
Maicon'un inişli çıkışlı performansı, Koray Günter'in transferi ve Denayer'in yüksek bonservisi ve Manchester City'nin yıldız futbolcuyu kiralamaya yanaşmaması sonrasında Aslan farklı arayışlara gitti.
SÜRPRİZ MESAJ
Süper Lig'de geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Portekizli savunmacı Luis Neto'nun Sarı-Kırmızılı yönetime mesaj gönderdiği iddia edildi.
ZENİT'LE GÖRÜŞTÜ
Önce kulübü Zenit'le görüştüğü ve söz aldığı bildirilen 30 yaşındaki futbolcu, tüm masraflarının karşılanması halinde kiralama bedeli olmadan Galatasaray'da oynayabileceğini iletti.
DİĞER İSİMLER OLMAZSA ROTA NETO
Bu transferi değerlendiren Galatasaraylı kurmayların, ilerleyen dönemde diğer isimlerle anlaşma sağlanamaması halinde rotasını Neto'ya çevireceği belirtildi.
18 MAÇA ÇIKTI
Luis Neto, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 13 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere toplamda 18 karşılaşmada forma giymişti. (Fotomaç)
ZOUMA'DA TEMASLAR ARTTI
Galatasaray, Chelsea'nin 24 yaşındaki stoperi Kurt Zouma'yı kiralık olarak kadorsuna katabilmek için Fransız futbolcunun menajeriyle temaslarını artırdı.
PLASE HÖWADES
Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu İtalyan devi Juventus'ta kiralık olarak geçiren Benedikt Höwedes'i de gündeme alırken, Schalke 04'ün satış listesine koyduğu başarılı stoper için de Alman kulübünün kapısının çalınabileceği ifade edildi. (Fotomaç)
ALBAYRAK İKİ İSİM İÇİN İNGİLTERE'DE
Geçen sezonun devre arasında Stope City'ye satılan Jason Denayer ve Badou Ndiaye'nin transferini noktalamak için Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, İngiltere'ye hareket etti. (Takvim)
BELÇİKALILAR 'MBODJİ' DEDİ!
Belçika medyası, Galatasaray’ın Anderlecht’in 28 yaşındaki Senegalli stoper Kara Mbodji ile yakından ilgilendiğini iddia etti. Haberde, Galatasaray Yönetimi'nin Belçika kulübüyle temasa geçtiği ifade edildi. (Fanatik)
KAGAWA İÇİN NAGATOMO DEVREDE!
Transfer çalışmaların hız veren Galatasaray, gözünü Japon futbolcu Shinji Kagawa'ya dikti. Japon futbolcunun kulübü ile temasa geçen Galatasaray’ın en büyük kozu ise Kagawa’nın milli takımdan arkadaşı olan Yuto Nagatomo...
BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Japon futbolcunun kulübü ile temasa geçen Galatasaray’ın en büyük kozu ise Kagawa’nın milli takımdan arkadaşı olan Yuto Nagatomo. 31 yaşındaki futbolcu, yönetimin isteği üzerine Kagawa’yı ikna etmek için bizzat kendisi ile görüştü. (Fanatik)
KALEYE İKİ ADAY
Kaleci arayan Galatasaray'ın Harun Tekin ve Sinan Bolat ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Harun için Bursaspor'la görüşmeler yaptığı ifade edildi. Sinan Bolat ise Galatasaray başta Avrupa'dan bazı teklifler aldığını ve değerlendirip karar vereceğini açıkladı. (Fotomaç)
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