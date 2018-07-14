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BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Japon futbolcunun kulübü ile temasa geçen Galatasaray’ın en büyük kozu ise Kagawa’nın milli takımdan arkadaşı olan Yuto Nagatomo. 31 yaşındaki futbolcu, yönetimin isteği üzerine Kagawa’yı ikna etmek için bizzat kendisi ile görüştü. (Fanatik)