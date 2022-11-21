Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

Fenerbahçe'nin hücum hattı için gündemine gelen yıldız Luis Muriel konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertliler için transferde dev rakipler olduğu ortaya çıktı.

ABONE OL
  • Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

    Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider olarak giren Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroya hangi takviyelerin yapılacağı merakla bekleniyor.
  • Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

    Fenerbahçe için daha önce de gündeme gelen Luis Muriel konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
  • Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

    Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız isim için Marca sıcak gelişmeyi duyurdu.
  • Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

    Marca'nın İtalyan basınından da derlediği habere göre Juventus, Milan ve Roma, Luis Muriel'in durumunu yakından takip ediyor.
  • Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

    Haberde Fenerbahçe'nin de 31 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girebileceği bildirildi.
  • Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

    İtalyan basını, Muriel'in Atalanta ile sözleşme uzatmak için 2 milyon Euro'dan fazla maaş istediği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

    Anlaşmanın sağlanamaması halinde Luis Muriel'in takımdan ayrılacağı vurgulandı.
  • Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

    Bu sezon Atalanta ile 9 maça çıkan Muriel, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
  • Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

    Sakatlığı bulunan yıldız oyuncunun, ocak ayına kadar iyileşmesi ve sahalara dönmesi bekleniyor.
  • Fenerbahçe'nin gözdesine dev talipler!

    Luis Muriel, 2019'da Sevilla'dan Atalanta'ya 21 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.