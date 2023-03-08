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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak bir sonuca ulaştıramadığı Lucas Moura transferindeki ayrıntılar belli oldu

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  • Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı

    Ara transferde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Lucas Moura'nın talepleri ortaya çıktı.
  • Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı

    Sport Italia'nın haberine göre; Brezilyalı yıldız, kendisiyle ilgilenen kulüplerden 3 yıllık sözleşme ve senelik 10 milyon euro istedi. 

     
  • Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı

    30 yaşındaki orta sahanın talebinin ardından ilgilenen tüm kulüplerin transfer konusunda geri adım attığı kaydedildi. 

     
  • Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı

    Brezilyalı hücumcunun eski kulübü Sao Paulo'nun da yüksek ücret beklentisi nedeniyle bu transferi ekonomik olarak gerçekleştirmesinin imkansız olduğu ifade edildi.
  • Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı

    Moura'nın futbol kariyerindeki son büyük sözleşmesine imza atacağı, bu nedenle maaş konusunda yüksek beklentisinin olduğu kaydedildi. 

     
  • Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı

    Brezilyalı futbolcunun Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 

     
  • Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı

    Lucas Moura'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak görülüyor.

     
  • Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Moura'nın istediği rakam ortaya çıktı

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