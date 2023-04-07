Gurbetçi oyuncu 90'ıncı dakikada da Arda Güler'in attığı golün asistini yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sezon Lig, Kupa ve Avrupa'da toplam 5 kez on birde sahaya çıkan Serdar bu müsabakalarda 3 gol 3 asist üretti.