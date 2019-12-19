Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.
Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 17 MAÇI KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON 17 MAÇ
Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 17 maçı şöyle:
|Tarih
|Kulvar
|Skor
|26 Şubat 2006
|Süper Lig
|2-2
|19 Kasım 2006
|Süper Lig
|0-0
|26 Nisan 2007
|Türkiye Kupası
|1-1
|3 Kasım 2007
|Süper Lig
|2-1
|29 Kasım 2008
|Süper Lig
|2-1
|18 Nisan 2010
|Süper Lig
|1-0
|19 Eylül 2010
|Süper Lig
|1-1
|5 Şubat 2011
|Süper Lig
|2-0
|29 Nisan 2012
|Süper Lig
|2-1
|7 Ekim 2012
|Süper Lig
|3-0
|30 Ekim 2013
|Süper Lig
|3-3
|22 Mart 2015
|Süper Lig
|1-0
|29 Şubat 2016
|Süper Lig
|2-1
|3 Aralık 2016
|Süper Lig
|0-0
|23 Eylül 2017
|Süper Lig
|2-1
|3 Mayıs 2018
|Türkiye Kupası
|3-0 (Hükmen)
|24 Eylül 2018
|Süper Lig
|1-1
GALATASARAY'A 20 YILDIR YENİLMİYOR
Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de geçilmesi güç bir başarıya imza attı.
Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.
FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE SON 23 MAÇ
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 23 maçın sonuçları şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Sonuç (FB-GS)
|07.02.2001
|Türkiye Kupası
|4 - 4
|06.05.2001
|Süper Lig
|2 - 1
|16.02.2002
|Süper Lig
|1 - 0
|06.11.2002
|Süper Lig
|6 - 0
|29.02.2004
|Süper Lig
|2 - 1
|22.05.2005
|Süper Lig
|1 - 0
|08.03.2006
|Türkiye Kupası
|2 - 1
|22.04.2006
|Süper Lig
|4 - 0
|03.12.2006
|Süper Lig
|2 - 1
|08.12.2007
|Süper Lig
|2 - 0
|03.02.2008
|Türkiye Kupası
|0 - 0
|09.11.2008
|Süper Lig
|4 - 1
|25.10.2009
|Süper Lig
|3 - 1
|24.10.2010
|Süper Lig
|0 - 0
|17.03.2012
|Süper Lig
|2 - 2
|12.05.2012
|Süper Lig
|0 - 0
|12.05.2013
|Süper Lig
|2 - 1
|10.11.2013
|Süper Lig
|2 - 0
|08.03.2015
|Süper Lig
|1 - 0
|25.10.2015
|Süper Lig
|1 - 1
|20.11.2016
|Süper Lig
|2 - 0
|17.03.2018
|Süper Lig
|0 - 0
|14.04.2019
|Süper Lig
|1 - 1
YORUMLAR