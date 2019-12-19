AA

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 17 MAÇI KAYBETMEDİ



Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON 17 MAÇ



Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 17 maçı şöyle:

Tarih Kulvar Skor 26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2 19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0 26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1 3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1 29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1 18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0 19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1 5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0 29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1 7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0 30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3 22 Mart 2015 Süper Lig 1-0 29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1 3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0 23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1 3 Mayıs 2018 Türkiye Kupası 3-0 (Hükmen) 24 Eylül 2018 Süper Lig 1-1

GALATASARAY'A 20 YILDIR YENİLMİYOR



Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE SON 23 MAÇ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 23 maçın sonuçları şöyle: