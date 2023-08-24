Fenerbahçe'nin kalesinde 5 yıl sonra değişim! Uzun yıllardır kalesini yerli file bekçilerine teslim eden Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda bunu değiştiriyor. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic'in yakın zamanda İstanbul'da olması bekleniyor

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'ten prensip anlaşmasına vardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e kalesini teslim etmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki kaleci Livakovic , Dinamo Zagreb takımının hem kaptanı hem de değişilmez ismiydi. Fenerbahçe'nin Livakovic transferinin ardından 5 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı.

5 SEZONUN ARDINDAN YABANCI KALECİ

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile anlaşılmadan önce kalesini 2019-2020 sezonunda transfer ettiği Altay Bayındır'a emanet etmişti. 2018-2019 sezonunda da Harun Tekin'i ilk 11'de değerlendiren sarı-lacivertliler yerli kaleci oynatma konusunda dikkat çekiyor.

Uzun seneler kalesini Volkan Demirel'e emanet eden Fenerbahçe , Volkan ile rekabete girmesi adına 2015-2016 sezonunda Brezilyalı Fabiano Ribeiro, 2017-2018 sezonunda Carlos Kameni'yi transfer etmişti. Fenerbahçe, Livakovic transferi ile uzun bir aradan sonra yabancı kaleci transferi yapılmış oldu.