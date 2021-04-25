KASIMPAŞA CEPHESİ

Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, son maçında ise Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Ligde çıktığı 35 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 16. sırada girdi. Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlıkları devam eden Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Gilbert Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek.