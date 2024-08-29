Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Jose Mourinho'nun sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.
Jose Mourinho, kaleyi Dominik Livakovic'e emanet edecek.
Savunmanın sağında Mert Müldür, solunda Oosterwolde yer alacak. Stoper ikilisinde Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku görev yapacak.
Orta sahadaki düzeni bozmak istemeyen Mourinho; İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski'ye şans verecek.
Sağ kanatta Dusan Tadic, sol kanatta Saint Maximin görev alacak.
İleri uçta ise Edin Dzeko gol arayacak.