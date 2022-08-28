Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Eskişehir'de karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe yarın Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. İsmail Yüksek sakatlığından, Jasua King ve Bruma da takımla çalışmalara yeni başladığı için kadroda bulunmuyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un belirlediği kamp kadrosunda, "Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Alioski, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Arda, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro, Valencia, Serdar Dursun" yer aldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
FUTBOL Hocası açıkladı! Beşiktaş...
Fenerbahçe'de transferde ayrılık rüzgarları: Pelkas, Szalai ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Ayrılığı açıkladı!
Trabzonspor - Galatasaray muhtemel 11'ler! Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL İşte dev maçın 11'leri!
Okan Buruk'tan Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi uyarı: Bencillik istemem! - Son dakika spor haberleri
FUTBOL "Bencillik istemem!"
Beşiktaş'ta Dele Alli heyecanı! Sivasspor maçında...
FUTBOL Dele Alli heyecanı! Sivas maçında...
Trabzonspor transferi KAP'a bildiriyor: Naci Ünüvar... - En son Trabzonspor haberleri
FUTBOL Yeni transfer Trabzon'da!
Burak Yılmaz attı, Fortuna yine kaybetti
FUTBOL Burak attı, Fortuna yine kaybetti
Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz HD canlı yayınlanacak? Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TS GS ilk 11'ler! TS GS maçı bugün mü, bilet fiyatları ne kadar?
FUTBOL Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman?
Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL İstanbulspor ilk kez kazandı!
4. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (28 Ağustos 2022 Pazar) Süper Lig fikstürü ve kalan maç programı! Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?
FUTBOL Süper Lig 4. hafta puan durumu ve maç sonuçları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.