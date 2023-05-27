KUPA MESAİSİ DE DEVAM EDİYOR



Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele eden ve hatırı sayılır bir başarı elde eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.



Sarı lacivertliler, Başakşehir ile 11 Haziran Cumartesi günü saat 20:30'da kupa için karşılaşacak.