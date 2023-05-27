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Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olarak 2. sırada yer alan Fenerbahçe, son olarak sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-1'le geçmiş ve zirve takibini sürdürmüştü. Söz konusu mücadele sonrası Fenerbahçe'nin fikstürü ve gelecek maçı merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı olan Antalyaspor karşılaşmasının tarihi ve kalan maçları...

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  • Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    Süper Lig'de heyecan zirve ve alt sıralarda tüm hızıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Ankaragücü ile karşılaştığı haftada gözler en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maçına çevrilmiş durumda. Peki, sarı lacivertlilerin maçı ne zaman? İşte, söz konusu sorunun yanıtı ve kanaryanın kalan maçları...
  • Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

    Sarı lacivertliler, kalan son 3 haftada; Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle 2 maça çıkacak. Kanarya, bu hafta fikstürde Antalyaspor ile 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de karşılaşacak.
  • Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

    Fenerbahçe, son maçında ise ezeli rakibi Galatasaray ile ise deplasmanda mücadele edecek.
  • Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    KUPA MESAİSİ DE DEVAM EDİYOR

    Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele eden ve hatırı sayılır bir başarı elde eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

    Sarı lacivertliler, Başakşehir ile 11 Haziran Cumartesi günü saat 20:30'da kupa için karşılaşacak.
  • Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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