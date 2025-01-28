Fenerbahçe'nin Midtjylland maçında hakeme dikkat!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için kritik bir maça çıkacak. Sarı-Lacivertliler grup aşamasında oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puana ulaştı.

Temsilcimiz tur biletini cebine koymak için son hafta Midtjylland deplasmanında puanla ayrılmak zorunda.

UEFA'nın yeni formatına göre, Avrupa Ligi'inde ilk 24'e giren takımlar play-off aşamasına yükselmeye hak kazanacak.

Fenerbahçe bu hedef doğrultusunda Danimarka'dan puanla dönerek Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.

Ancak Sarı-Lacivertlileri zorlu bir atmosfer bekliyor. Bu kritik mücadeleyi yönetecek hakem de büyük önem taşıyor.

UEFA, karşılaşmaya Portekizli hakem Luis Godinho'yu atadı. 39 yaşındaki tecrübeli hakem bu sezon yönettiği maçlarda kartlarını sıkça kullanan bir isim olarak öne çıktı.

Özellikle sarı kart konusunda eli oldukça cömert olan hakem, sert geçen maçlarda sık sık kartlarına başvuruyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç yöneten Godinho 19 kez sarı kartını kullandı. Konferans Ligi'nde ise tek maçta 7 kez sarı kart gösterdi.

Genç hakem Portekiz Ligi'nde ise kartlarına daha çok başvurdu. Bu sezon ülkesinde yönettiği 12 maçta 68 sarı 1 kez de kırmızı kartını kullandı.

Özellikle savunma oyuncuları ve orta saha mücadelesinin yoğun olduğu maçlarda kartlarını kolay çıkaran Godinho'nun, Midtjylland-Fenerbahçe maçında da benzer bir yönetim sergilemesi bekleniyor.

Luis Godinho, 2023-2024 UEFA Şaampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan Zalgiris-Galatasaray maçını yönetmişti.

2-2 sona eren mücadelede Zalgiris ekibi kırmızı kart görerek 10 kişi kalmıştı.