Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi kim? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe'nin rakibi
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda karşılaşıyor. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini 5-0 mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler, bir üst tura yükselmek için büyük bir avantaja sahip durumda. Peki, Fenerbahçe bir üst tura yükselmesi halinde rakibi kim olacak?
Zimbru Fenerbahçe maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasına sahne olacak zorlu mücadele öncesi sarı lacivertli temsilcimiz, büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. İşte, söz konusu maçta tur atlaması halinde Fenerbahçe'nin Konferans Ligi serüveni hakkında detaylar...
FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesine sahne olacak Zimbru Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oynanacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Zimbru'yu sahasında 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu akşamki rövanş müacadelesinde tur atlaması halinde FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibiyle karşılaşacak.
FENERBAHÇE'NİN OLASI 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki ilk maçlarına 10 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmalarına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.
Sarı lacivertli ekibimiz bu turu da geçerse play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.