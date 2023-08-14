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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin penaltısı VAR'a takıldı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin penaltısı VAR'a takıldı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederken sarı-lacivertlilerin ilk yarıda kazandığı penaltı VAR sonrasında iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 01:01
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        Fenerbahçe'nin penaltısı VAR'a takıldı
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Fenerbahçe'nin ilk yarının sonunda kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

        Müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen, 45. dakikada ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu ile girdiği ikili mücadelede Papy Djilobodji'nin topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

        VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

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