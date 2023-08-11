Fenerbahçe'nin play-off rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin play-off maçları ne zaman?
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu temsilcilerimizden biri olan Fenerbahçe, sahasında Slovenya ekibi Maribor'u konuk etti ve rakibini 3-1'lik skorla geçerek büyük bir avantajı elde etti. İşte, tur atlaması halinde sarı lacivertlilerin olası play-off rakipleri ve muhtemel maçların tarihleri ile ilgili tüm bilgiler...
Bu sezon Beşiktaş ve Adana Demirspor ile ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmek adına eleme turlarına çıkan Fenerbahçe, 3. ön eleme ilk maçında Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti ve şimdiden gözünü play-off maçlarına çevirdi. İşte, kanaryanın muhtemel play-off rakibi ve söz konusu maçların tarihleri...
KANARYA, 3. ÖN ELEME TURUNDA BÜYÜK AVANTAJI KAPTI!
UEFA Konferans Ligi ilk maçında sahasında Maribor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahasında rakibini Becao, İrfan Can Kahveci ve Tadic'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti.
Kanarya, 22 Ağustos 2023 Perşembe günü deplasmanda rakibine konuk olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ KİMLER?
Sarı lacivertliler, Maribor'u turnuvanın dışına itmesi halinde Twente (Hollanda) - Riga (Letonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
İki takım arasındaki ilk maçı Twente, 2-0 kazanmayı başardı.