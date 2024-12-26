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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'nin rakibi Obradovic'li Partizan - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Obradovic'li Partizan

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 18. hafta maçında 27 Aralık Cuma günü (yarın) Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:52 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:52
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        F.Bahçe'nin rakibi Obradovic'li Partizan
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        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında 27 Aralık Cuma günü (yarın) Sırbistan'ın Partizan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

        Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.

        Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

        Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı.

        İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 9'unu sarı-lacivertliler kazandı, 6 maçta ise Sırbistan ekibi parkeden galibiyetle ayrıldı.

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