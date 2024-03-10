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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde bir puana razı oldu - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde bir puana razı oldu

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde konuk ettiği Gent ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 23:33 Güncelleme: 10.03.2024 - 23:33
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        Fenerbahçe'nin rakibi 1 puana razı oldu!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika ligi'nin 29. haftasında evinde karşılaştığı Gent ile 1-1 berabere kaldı.

        Joseph Marien Stadı'nda oynanan 29. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, Gent'i konuk etti.

        Konuk takım, 53. dakikada Pieter Gerkens'in golüyle 1-0 öne geçti. Union Saint-Gilloise, 65. dakikada Alessio Castro-Montes'in kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

        Bu sonuçla puanını 69 yapan Union Saint-Gilloise, ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala zirvede yer aldı.

        Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunun rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

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