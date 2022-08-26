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Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri hangi takımlar?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i iki maçta da farklı mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırmayı başaran Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe kaçıncı torbada ve muhtemel rakipleri hangi takımlar?

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  • Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri arasında hangi takımlar var?

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup kura çekimi için beklenen zaman geldi çattı. Bu yıl grup aşamasında Trabzonspor ile ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, çekime 3. torbadan katılacak. İşte, temsilcimizin muhtemel rakipleri...
  • Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri arasında hangi takımlar var?

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14.00'de çekilecek ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

    UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI

    1. TORBA

    Roma

    Manchester United

    Arsenal

    Lazio

    Braga

    Kızılyıldız

    Dinamo Kiev

     

    Olympiakos
  • Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri arasında hangi takımlar var?

    2. TORBA

    Feyenoord

    Rennes

    PSV

    Monaco

    Real Sociedad

    Karabağ

    Malmö

    Ludogorets
  • Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri arasında hangi takımlar var?

    3. TORBA

    Sheriff

    Real Betis

    Midtjylland

    Bodo/Glimt

    Ferencvaros

    Union Berlin

    Freiburg

    Fenerbahçe
  • Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri arasında hangi takımlar var?

    4. TORBA

    FC Nantes

    HJK Helsinki

    Sturm Graz

    AEK Larnaca

    Omonoia

    FC Zürich

    Union Saint-Gilloise

    Trabzonspor

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