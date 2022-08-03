AA

Sarı-lacivertli kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunu kapsayacak sponsorluk anlaşmasının imza töreni, kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyesi İlker Dinçay, Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin ve Sendeo Ticari Faaliyetler Direktörü Esin Çınar'ın katılımıyla Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, Sendeo'nun dinamik ve yenilikçi bakış açısıyla kulübe, dağıtım ve teslimat ihtiyaçları için sponsor olduğunu belirterek, "Marka aslında bize hiç yabancı değil. Çünkü 4 yıldır kulübümüzün şort sponsoru olan Aygaz firmasının bir kurum içi girişimcilik projesi. Bu sebeple bizim gibi taraftarlarımızın da Sendeo'yu çok kısa içerisinde daha yakından tanıyacağına eminim." dedi.

Fenerium'dan sipariş edilen ürünlerin Sendeo'nun hızıyla ve güvencesiyle taraftara ulaşacağını da kaydeden Kızılhan, iş birliklerinin uzun yıllar sürmesini temenni etti.

Firma müdürü Özgün Şahin de, "Umuyorum ki bu iş birliği, her iki taraf için de yepyeni büyük başarılara ve hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kulüp ve firma yetkilileri tarafından sponsorluk anlaşması imzalandı. Burak Kızılhan, firma yetkililerine Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını hediye etti.