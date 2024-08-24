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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Rize kafilesi açıklandı! Fred kadroda, Osayi sakat! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Rize kafilesi açıklandı! Fred kadroda, Osayi sakat!

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Fred kadroya dahil edilirken, sakatlığı bulunan Osayi-Samuel ise Rize'ye götürülmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:57
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        Fred döndü, Osayi sakat!
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın saat 21.45'te deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

        Sarı-lacivertlilerin Rizespor karşılaşması için açıklanan kamp kadrosunda Bright Osayi-Samuel ile geçen sezondan cezası süren Mert Hakan Yandaş yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ise takıma döndü.

        Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        "Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun"

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