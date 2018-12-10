Akigo, Fenerbahçe ile daha önce ligde 2014-15 sezonunda oynadığı 2 maçı da kazanıp rakibine şampiyonluk yolunda ağır darbe vurdu. Sarı-lacivertliler, o sezon Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Manisa'dan çıkıp 10 yıl önceye kadar tarihi boyunca 3. Lig'de yer alan bir ilçe takımı olan Akhisar, geçen sezondan bu yana ise Fenerbahçe'ye büyük hezimetler yaşattı. Sarı-lacivertlilerle 4 farklı statta oynadığı son 4 maçı kazanan Akigo, geçen sezon ligde Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki ilk randevuyu 1-0, Ülker Stadı'ndaki rövanşı 3-2 galip bitirerek rakibini bir kez daha şampiyonluktan etti.

Geçen sezon boyunca ligde 4 yenilgisinin 2'sini Akhisar'dan alan Fenerbahçe, bu puan kayıplarıyla ligi 2014-15'te olduğu gibi yine şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci bitirdi. Bir ilçe takımı olarak 2018 yılı içinde Türkiye'deki 3 büyük kupanın 2'sini kazanan yeşil-siyahlılar, rakibine Diyarbakır Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-2'yle şans tanımadı. Geçen sezon lig ve kupadaki Akhisar yenilgileri sonrası eleştirilerin hedefi olan Fenerbahçe'de teknik heyet değişirken yeşil-siyahlılar karşısındaki tablo ise değişmedi. Dün oynanan maçı teknik direktör Cihat Arslan önderliğinde farklı kazanan Akhisarspor, düşme hattından çıkıp Fenerbahçe'yi tarihinde ilk kez 15'inci hafta sonunda düşme hattına yolladı.

ALKIŞLAR ARSLAN'A

Ligde 6. haftada düşme hattında devraldığı Akhisarspor'u son dönemde lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki yoğun fikstür, sakatlıklar ve kadro alternatifsizliklerine rağmen düze çıkarmayı başaran teknik direktör Cihat Arslan, Fenerbahçe maçı ile sonrasındaki tavırlarıyla da alkışı hak etti. Ligde son 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak çıkış yakalayan yeşil-siyahlılarda Arslan, dün karşılaşmanın son anlarında, "Fener kümeye" tezahüratları yapan taraftarları eliyle susturmaya çalıştı.

Arslan, maçın ardından ise Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili, "Mutluyuz ama kalbimizin bir tarafı buruk. Kimseye yaranmak için söylemiyorum. Futbola gönül vermiş ve hayatını futbolla devam ettiren biri olarak söylüyorum. Fenerbahçe Türkiyemizin en önemli lokomotiflerinden biri. Kimse saygısızlık yapamaz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın olmadığı yerde hiçbir platform değerli değildir. Bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bu rakiplere saygısızlık yapamayız" diyerek duygularını belirtti.

ELDE KALAN KURTARICI

Sezon başında satış listesine konulup kulüp bulamamışken geçen hafta ilk kez forma giyerek gol atan Jeremy Bokila, Fenerbahçe karşısında da gol perdesini açan isim oldu. Yeşil-siyahlılara 2016-17 sezonunun devre arasında transfer edilen Demokratik Kongo asıllı Hollandalı futbolcu yalnız 4 maçta forma giyerek skor üretemedi. Geçen sezon Romanya'da Cluj ve Dinamo Bükreş'e kiralık verilen 30 yaşındaki Bokila'dan yaz transfer döneminde kulüp bulması istendi.

Altyapıyla çalışan golcü kulüp bulamayınca lisansı son anda çıkartılıp ligde A takım kadrosuna dahil edildi. Geçen hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında ileri uçta görev yapan Seleznyov'un kadro dışı, Manu'nun sakat olduğu Akhisar'da Cihat Arslan tarafından ilk kez 22 dakika oynatılan Bokila, gol atıp takımına 1 puan kazandırdı. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ağlarını sarsan Bokila, Fenerbahçe'yi de ilk yarıda attığı golle yıkıp üst üste 3 maçı boş geçmedi.

FEDAKAR MANU

Bu sezon Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa, Eray, Serginho gibi kilit oyuncularının sakatlık problemleriyle sarsılan, takımın yıldızı Seleznyov'u disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakıp gözden çıkaran Akhisarspor'da Elvis Manu, Fenerbahçe önünde büyük fedakarlıkla forma giydi. UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Kasım'da Krasnodar'la oynanan deplasman maçında sakatlanıp hafta boyunca antrenman yapmayan futbolcunun Fenerbahçe maçından 2 gün önce kendisini aradığını söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "Devreyi kapattığını düşünüyorduk. Bana, 'Hocam ihtiyacın varsa geleyim' dedi. Tek antrenmanla oyuna ikinci yarıda girip gol attı. Caner, Onur gibi sakatlanan futbolcular da oyundan çıkmak istemedi. Bu takım içi dayanışmayı, fedakarlığı gösterir. Büyük bir aile olursanız her türlü zorluğun üstesinden geliyorsunuz" diye konuştu.

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