Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, merak edilenleri tek tek açıkladı
15.09.2018 - 22:34 | Güncelleme:
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, aralarında muhabirimiz Ahmet Selim Kul'un da bulunduğu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birçok konuda önemli açıklamalar yapan Comolli, merak edilenleri tek tek anlattı. Cocu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Josef ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Fransız sportif direktör, sezona neden kötü başlandığını da açıkladı
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13 Haziran'da Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan ve sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayan Damien Comolli, aralarında muhabirimiz Ahmet Selim Kul'un da olduğu basın mensuplarıyla buluştu. Birçok konuya açıklık getiren Comolli'nin yaptığı açıklamalardan Ahmet Selim Kul'un derledikleri şöyle:
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"BİR OYUNCUNUN, KULÜBÜ İÇİN YÜZDE YÜZÜNDEN FAZLASI VERMESİ LAZIM "
"Kariyerim boyunca dünya klasında çalıştığım oyuncular var. Bir oyuncunun gelişimi için kulübü elinden gelenin yüzde yüzünü yapıyorsa oyuncunun da buna karşılık yüzde 110’unu yapması gerekiyor.
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"Liverpool'da Steven Gerrard tesiste antrenmanı en son terk eden isimdi, her zaman en fazla antrenman yapan isim oydu. Antrenman sonrası yolda giderken hep ona 'Ne düşünüyorsun?' diye sorardım; o da 'Antrenman boyurca yaptığım tüm hatalarımı düşünüyorum' derdi... Bir gün sonra antrenmana geldiğinde 'Ne düşünüyorsun?' diye sorduğumda ise 'Dün yaptığım hataları bugün nasıl olur da yapmam diye düşünüyorum' cevabını verirdi."
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"Ozan Tufan bunu yapmaya hazır mı, bunu kendi cevaplayacak. Onun için belli bir süre kadar yapabileceğimiz çok şey var ama gerisi ona kalmış. Kendisiyle geçtiğimiz gün görüştüğümde kendisine söyledim, 'sonunda her şey senin kararın olacak' diye…"
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PHILLIP COCU’YA DESTEK: "SİHİRBAZ DEĞİLSENİZ BU KADAR KISA SÜREDE BİR TAKIMI YARATMAK ZOR"
"Sezonun kötü başlamasının sebebi çok oyuncu transfer etmemiz, çok fazla yeni oyuncu aramıza katıldı. Kısa bir sürede her hocanın böyle bir durumla başa çıkması zordur. Bu kötü gidişi tersine çevirmek için hep beraber savunma yapmalıyız, hep beraber hücuma çıkmalıyız. Sahada daha olgun olmalıyız. Büyük takım olarak hem savunma hem hücum anlamında daha iyi olmalıyız. Cocu’nun işi gerçekten çok zor. Birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Bir sihirbaz değilseniz bu kadar kısa bir sürede takımı yaratmak zor..."
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HARUN TEKİN...
"Transferin ilk gününden itibaren Harun Tekin bizim önceliğimizdi, kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Transferin ilk gününden itibaren bir kaleci almak istiyorduk ancak kaleci ile santrfor arasındaki tercihi elimizdeki bütçe nedeniyle santrfordan yana kullandık. Fakat Giuilano ile Josef de Souza'nın satışından sonra bütçe oluşunca kaleci mevkiine yöneldik ve Harun Tekin’i transfer ettik. Transfer dönemi bitmeden önce B, C planımız da vardı yeni bir kaleciyle imzalamız için..."
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"BÜTÜN KARARLAR BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI VE BENİM TARAFINDAN ALINIYOR"
"A Takımla ilgili bütün kararlar başkanımız Ali Koç, başkan yardımcımız Semih Özsoy ve benim tarafından alınıyor. Biz kararları yoğun istişareler sonunda ortak bir şekilde alıyoruz. Ancak en sonunda başkan karar verir. Ben tavsiyeler veririm, fikirlerimi söylerim, son kararı verecek olan yönetimdir. Şu anda her şey harika gidiyor. Üçümüzün beraber çalışması harika. Zor zamanlarımız olduğunda dahi onlarla çalışmak çok güzel. Zor zamanlarda aldığımız ortak kararlarla bizim için kritik transfer sezonunu iyi bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum."
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"Ben buraya Ali Koç var diye geldim… Bazı teklifler vardı, ama ben başkana söz vermiştim, ben birisine söz verdiğimde her şey biter."
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"BERKE VE FERDİ GELECEK SEZONLAR İÇİN YATIRIM"
"Bazı oyuncular iki haftada hazır oluyor bazıları ise iki sene sonra tam görmek istediğiniz seviyeye geliyor, kendi zirvelerine çıkıyor. Adı üzerinde kişisel gelişim oyuncudan oyuncuya çok değişken bir şey. Genç oyuncu alırsanız hem genç hem de hazır oyuncu olmayabilir. Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nu gelecek sezonlara yatırım olsun diye transfer ettik. Jailson gibi oyunculara yatırım yaptık. Diego Reyes'i de buna dahil edebiliriz."
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COCU'NUN YANINA YERLİ TEKNİK ADAM DÜŞÜNÜLÜYOR MU?
"Biz konuyu kendi içimizde değerlendirdik ve Cocu beraber çalıştığı teknik heyetten çok mutlu olduğunu söyledi. Teknik heyette burayı, bu ligi çok iyi bilen isimler de mevcut. Uzun yıllar burada görev almış isimler var ve teknik ekibimiz hocamızın kontrolü altında. Cocu beraber çalıştığı insanlarla çok rahat hissediyor. Ancak Cocu daha fazla kaynak isterse de ona tedarik ederiz. Cocu sahip olduğu ekipten mutlu olduğunu söyledi. Ben de bunu bu yönde destekliyorum."
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"TRANSFER DÖNEMİNDE İSTDEDİĞİMİZ HER ŞEYİ ELDE ETTİK"
"Transfer döneminde istediğimiz her şeyi elde ettik… Bu anlamda kendi performansımdan memnunum diyebilirim. Giuilano ve Josef'in ayrılıklarının ardından aynı pozisyonlara oyuncu alamasaydım işte o zaman bir kez daha düşünürdüm ama onların yerlerini doldurmayı başardık..."
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SOL BEK TRANSFERİ....
"Türk Milli Takımı'nda oynayan iki tane iyi sol bekimiz var. Sol bek alamadık diye neden üzüleyim? Almak istediğimiz bazı oyunculara ekonomik anlamda yetişemedik. Pozisyon anlamında değil ama bu anlamda beni üzen isimler oldu. Ancak yerlerini planlarımızda olan alternatifleriyle doldurduk."
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"VOLKAN’A 1. KALECİ OLAMAYABİLECEĞİNİ SÖYLEDİK"
"Volkan Demirel ile görüşmeler yaptık. Hepimiz hemfikir olarak onunla devam etmeye karar verdik. Bundan sonra takımın 1. kalecisi olmayabilirsin düşüncesini kendisiyle paylaştık. Volkan da kim olunsa olsun yeni gelen kaleciye tam desteğini vereceğini söyledi. Onun bu tutumu ve destekleyici tavrını görmek harikaydı. Her kim ki kulübün menfaatlerini kendi menfaatlerinin önünde tutuyorsa onu takdir etmek gerekir."
"Takımda bir oyuncuyla ilgili gelen teklifi kabul ettik, ama oyuncu gitmek istemedi. Herhangi bir oyuncuya teklif geliyorsa kulübü onunla konuşmalı. Ben her oyurcuya eşit şekilde davranıyorum. Gelen bazı teklifler gerçekten çok iyiydi. Değerlendirmemiz gerekiyordu ve değerlendirdik. Bu teklifleri bu fiyatlarla değerlendirmemek camiaya karşı sorumsuzluk olurdu. Fakat biz insanları tekmeleyecek dışarı atacak insanlar değiliz. Onlara insan olarak ve futbolcu olarak saygı duyuyoruz."
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"ALDIĞIMIZ HER GENÇ OYUNCU İCİN BİREYSEL ANLAMDA BİR PLANIMIZ VAR"
"Kadromuza kattığımız her genç oyuncu için bireysel anlamda planımız var. Bu bizimle, oyuncu arasındaki dinamik bir ilişki. Ferdi ve Berke'ye de sezonun ilk kısmında burada kalacaklarını söyledik. Onlara devre arasında durumu tekrar gözden geçireceğimizi de ilettik. Kiralık olarak gitmek isterlerse kiralama konusunu yeniden görüşeceğiz. İki futbolcuyla da her zaman iletişim halindeyim. Her geçen gün daha çok şey öğreniyorlar ve burada kalmak istiyorlar."
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"OYUNCULAR KONYASPOR MAÇININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI BİLİYOR"
Sportif direktör Damien Comolli, Konyaspor maçının hayati önem taşıdığını söyledi: "Oyuncular, hem saha içinde hem saha dışında çok güzel bir kaynaşma ve arkadaşlık yakaladıklarını, bunun da sahaya yansıyacağını söylediler. Ben de onlara önemli olan tek şeyin sadece kaynaşma olmadığını belirttim."
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"Bizim için galibiyet de önemli, bize 3 puan gerekiyor. Oyuncular çok pozitifler. Ve hem uzun hem de büyük bir yolculuğa çıktıklarının farkındalar. Konyaspor maçının gerçekten çok çok hayati olduğunu biliyorlar. Bu takıma çok değer veriyorlar, bu kulübü çok önemsiyorlar."
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"U21 LİGİ'NİN KALDIRILMASI KONUSUNDA BİZİMLE DİYALOG KURULMADI"
"TFF bizimle bu kararı alırken bir diyalog içine ne yazık ki girmedi. Bu dramatik bir olay! Bir gün TFF’den bir yazı geliyor ve U21 liginin kaldırıldığını söylüyorlar. Bu konuda izleyeceğimiz 3 yol var: Birincisi, TFF'nin kulüplerle tekrar iletişim kurarak kararını gözden geçirmesi. Bize en uygun olan ikinci seçenek ise Fenerbahçe B Takımı adı altında bir takım kurmak ve 2. ya da 3. Lig’de rekabet halinde olmak."
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"Fenerbahçe için en iyi senaryo B Takımının 2. Lig ya da 3. Lig'de oynatılmasına izin verilmesidir. Bunu yapabiliriz.. Bu da başkanımızla görüşeceğimiz masadaki alternatiflerden bir tanesi. Fenerbahçe B takımının aynı tesislerde aynı sağlık ekibinden aynı scout aynı aynı analiz etabından yanarlanacak olması, bunun için en iyi seçenek olacağını düşünüyoruz. Son seçenek ise 3. Lig'den bir kulüp satın almak."
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"JOSEF’E GELEN İLK TEKLİF 4 MİLYONUN ÇOK ÇOK ALTINDAYDI"
"Josef’e gelen teklif son derece komikti, 4 milyonun çok çok altındaydı. Ancak böyle bir noktaya geldi ki son teklif geldiğinde biz 'hayır' demedik…"
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OZAN TUFAN...
"Ozan Tufan inanılmaz bir potansiyele sahip, ancak kendi potansiyelini yüzde yüz gösterememesi gerçekten çok üzücü. İyi oyuncular başarılı olmadığı zamanlarda kendimde de kabahat bulurum. Ozan Tufan’ın kadro dışı kalması tamamen futbolla ilgili alınan bir karardı. 28 kişilik kadroyu belirlerken seçtiğimiz oyuncular, Ozan'a göre daha hazır ve daha uygun olanlardı."
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"O güçlü olmasının yanı sıra iyi bir tekniğe ve yüksek bir pas isabet oranına sahip. İyi özelliklerinden dolayı Ozan Tufan’dan vazgeçmek istemememize rağmen bu kararı aldık. Kendisinin başarılı olması için gücümüz neye yetiyorsa yapmaya hazırız. Böyle bir futbolcunun kaybedilmesi sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için üzücü olur."
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