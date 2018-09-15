5 | 22

PHILLIP COCU’YA DESTEK: "SİHİRBAZ DEĞİLSENİZ BU KADAR KISA SÜREDE BİR TAKIMI YARATMAK ZOR"



"Sezonun kötü başlamasının sebebi çok oyuncu transfer etmemiz, çok fazla yeni oyuncu aramıza katıldı. Kısa bir sürede her hocanın böyle bir durumla başa çıkması zordur. Bu kötü gidişi tersine çevirmek için hep beraber savunma yapmalıyız, hep beraber hücuma çıkmalıyız. Sahada daha olgun olmalıyız. Büyük takım olarak hem savunma hem hücum anlamında daha iyi olmalıyız. Cocu’nun işi gerçekten çok zor. Birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Bir sihirbaz değilseniz bu kadar kısa bir sürede takımı yaratmak zor..."