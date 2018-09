15 | 22

"ALDIĞIMIZ HER GENÇ OYUNCU İCİN BİREYSEL ANLAMDA BİR PLANIMIZ VAR"



"Kadromuza kattığımız her genç oyuncu için bireysel anlamda planımız var. Bu bizimle, oyuncu arasındaki dinamik bir ilişki. Ferdi ve Berke'ye de sezonun ilk kısmında burada kalacaklarını söyledik. Onlara devre arasında durumu tekrar gözden geçireceğimizi de ilettik. Kiralık olarak gitmek isterlerse kiralama konusunu yeniden görüşeceğiz. İki futbolcuyla da her zaman iletişim halindeyim. Her geçen gün daha çok şey öğreniyorlar ve burada kalmak istiyorlar."