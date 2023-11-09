Fenerbahçe'nin stoperi Rodrigo Becao ameliyat oldu
Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğu açıklandı
Giriş: 09.11.2023 - 20:13 Güncelleme: 09.11.2023 - 20:13
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve Pendikspor maçında devre arasında oyundan çıkan Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğu açıklandı.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."