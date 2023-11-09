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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin stoperi Rodrigo Becao ameliyat oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin stoperi Rodrigo Becao ameliyat oldu

        Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 20:13 Güncelleme: 09.11.2023 - 20:13
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        Rodrigo Becao ameliyat oldu!
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        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve Pendikspor maçında devre arasında oyundan çıkan Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğu açıklandı.

        Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

        "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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