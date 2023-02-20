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Fenerbahçe'nin transfer gündemi!

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürerken takımlar da takviye için mesai harcamaya devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde gibi isimleri katan Fenerbahçe'de hedef hücum hattı. Rotasını İngiltere'ye çeviren Sarı-lacivertliler yıldız isimlerin peşinde. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe'nin transfer gündemi!

    Futbolda ara transfer dönemi 12 ocak itibarıyla başladı. Deprem nedeniyle ara transfer dönemini 8 Şubat'a kadar uzatan TFF, felaketten etkilenen 11 ildeki takımların mağdur olmaması için FIFA'dan ek süre istemişti. FIFA'dan gelen olumlu cevap ile ara transfer dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı. 
  • Fenerbahçe'nin transfer gündemi!

    Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk olarak kadrosuna Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ardından da Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi kattı. 
  • Fenerbahçe'nin transfer gündemi!

    Hücum hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe rotasını Premier Lig'e çevirdi. Ara transfer dönemini hareketli geçiren Chelsea'de forma şansı bulması zor görünen Aubameyang, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
  • Fenerbahçe'nin transfer gündemi!

    Gabonlu yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Fenerbahçe'nin İngiliz ekibini kiralık anlaşma konusunda ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. 
  • Fenerbahçe'nin transfer gündemi!

    MOURA GÜNDEMDE

    Tottenham'da forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldız isim Lucas Moura, Fenerbahçe'nin gündeminde. 
  • Fenerbahçe'nin transfer gündemi!

    Fenerbahçe'nin Lucas Moura ile anlaşma sağlaması halinde, İngiliz devinin bedelsiz olarak transfere onay verme ihtimali bulunuyor. 
  • Fenerbahçe'nin transfer gündemi!

    Jorge Jesus'un, Sambacı'ya sıcak baktığı ve transferini çok istediği iddia ediliyor. 

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