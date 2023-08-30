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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı!

        UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 12:02 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:02
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        Twente maçı kamp kadrosu açıklandı!
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        Fenerbahçe perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

        İlk maçı sahasında 5-1 kazanan sarı-lacivertliler Hollanda'ya götüreceği kamp kafilesini açıkladı.

        Manchester United'a transferi gerçeklemesi beklenen Altay Bayındır kadroda bulunmazken, sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı.

        Nottingham Forest'a transferi gündemde olan Michy Batshuayi'nin ise kafilede yer alması dikkat çekti.

        İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;

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