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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 değişiklik!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu Maribor maçı oyuncu listesini açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 12:04
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        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor ile oynayacağı maçın oyuncu listesini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin açıkladığı listede Zimbru maçının aksine Serdar Dursun, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku ve Burak Kapacak yer almadı.

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        Teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc ve Umut Nayir'i dahil etti. Edinilen bilgiye göre; Mert Hakan ve Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.

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        Fenerbahçe'nin 10 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak mücadele öncesinde kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer aldı:

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        Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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