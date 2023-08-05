Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 değişiklik!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor ile oynayacağı maçın oyuncu listesini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin açıkladığı listede Zimbru maçının aksine Serdar Dursun, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku ve Burak Kapacak yer almadı.

2 Şurada Paylaş!









Teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc ve Umut Nayir'i dahil etti. Edinilen bilgiye göre; Mert Hakan ve Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.