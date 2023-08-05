Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 değişiklik!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu Maribor maçı oyuncu listesini açıkladı
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor ile oynayacağı maçın oyuncu listesini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin açıkladığı listede Zimbru maçının aksine Serdar Dursun, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku ve Burak Kapacak yer almadı.
Teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc ve Umut Nayir'i dahil etti. Edinilen bilgiye göre; Mert Hakan ve Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.
Fenerbahçe'nin 10 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak mücadele öncesinde kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer aldı:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.