Fenerbahçe'de Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından Damien Comolli sportif direktör olmuş ve teknik direktörlüğe de Hollandalı Phillip Cocu getirilmişti. Sarı-Lacivertliler'deki bu değişim kendini ilk andan itibaren hissettirmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’nin yaş ortalaması 26.9 olarak belirlenirken oyuncuların 1 sene yaşlanmasına rağmen bu yıl ortalama daha şimdiden 26.55’e düştü.

27.9 OLACAKTI

Geçen sezon sonunda yer alan takımın bu yıl aynı şekilde devam etmesi halinde 27.9 olacak yaş ortalaması şimdiden 26.55’e çekildi. Bu ortalamanın yapılacak yeni transferler ve gönderilecek oyuncularla daha da düşmesi bekleniyor. İlk olarak 18 yaşındaki Berke ve 21 yaşındaki Barış Alıcı’yı transfer eden Sarı-Lacivertliler şimdiden takımı gençleştirmeye başladı.