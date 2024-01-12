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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Leonardo Bonucci de antrenmanda yer aldı.

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 18:38 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:38
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        Süper Lig lideri Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı 20. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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        Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

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        Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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        Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan stoper Leonardo Bonucci de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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        Fenerbahçe, yarı yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

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