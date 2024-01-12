Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Leonardo Bonucci de antrenmanda yer aldı.
Giriş: 12.01.2024 - 18:38 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:38
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Süper Lig lideri Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı 20. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
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Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.