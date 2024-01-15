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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, ilk antrenmanına çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, ilk antrenmanına çıktı

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın oynayacağı Adanaspor maçının mesaisine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:34
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        Fener'de Krunic ilk antrenmanında!
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, Çarşamba günü Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'u saat 21:00'de ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

        Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Sarı-lacivertlilerin İtalyan ekibi Milan'dan transfer ettiği Rade Krunic, teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kaptan Edin Dzeko eşliğinde tesisleri gezen Krunic, takımla ilk antrenmanına da çıktı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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