Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Islam Slimani, Yeni Malatyaspor maçını ardından konuştu. Cezayirli futbolcu, "İlk maçıma çıktım, uzun bir aradan sonra 90 dakika oynadım. Tüm maçı geride kabul eden bir takıma karşı oynadık. Futbolda böyle şeyler var. Benim için yeni bir macera başladı. Henüz 1 haftadır buradayım, adaptasyon süresine ihtiyacım var. Şu anda gerek hocamız, gerek arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar, güven veriyorlar. Bu benim için çok önemli" dedi.

Josef de Souza ise "Giuliano bize çok yardımı olan bir oyuncuydu, giderse bizim için önemli bir eksiklik olur. Henüz onaylandı mı, bilmiyorum ama herkes kendi yolunu çizer. Takım bugün fazla pozisyon üretemedi, çok az şans ürettik ve onları da değerlendiremedik. 2. yarıda rakip bir kez geldi ve gol attı. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Fenerbahçe'de 63 dakika sahada Kalan Mehmet Ekici, "Uzun zaman sonra forma giymek güzeldi ama keşke farklı bir sonuç olsaydı. Önümüzde uzun süre var, daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi. Ekici, şu ifadeleri kullandı: "Kimin oynayacağı hocamızın kararı. Geçen sene sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamadım, bu sene farklı olacak. Oynadıkça performansım artacak. Bu sene sakat değilim, bir sıkıntım yok, inşallah böyle devam eder."

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