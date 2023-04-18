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Fenerbahçe Opet: 3 - İlbank: 0 | MAÇ SONUCU

Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında evinde İlbank'ı konuk eden Fenerbahçe Opet, rakibini 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe Opet: 3 - İlbank: 0 | MAÇ SONUCU
AA

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Opet, evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Sadettin Kıral

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Lazareva, Vuchkova, İpar Kurt)

İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt, Nur Erdoğan, Selen Ursavaş, Aysun Yarayan)

Setler: 25-10, 25-12, 25-12

Süre: 49 dakika (16, 17, 16)

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